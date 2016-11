Villingen-Schwenningen Betrunken am Steuer Unfall verursacht

VS-Villingen/Zollhaus. Am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr war der Mann mit seinem Ford Focus von Zollhaus in Richtung Villingen unterwegs. Er überfuhr einen Leitpfosten und verlor das vordere Fahrzeugkennzeichen. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, flüchtete der 44-Jährige. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und brachte anschließend das verloren gegangene Kennzeichen zur Polizei. Bei einer sofortigen Überprüfung an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters traf die Polizei den Unfallverursacher und dessen Fahrzeug an. Der 44-Jährige stand mit über 1,7 Promille erheblich unter alkoholischer Beeinflussung, teilt die Polizei mit.