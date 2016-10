Villingen-Schwenningen Betörende Wirkung der Musik in jedem Alter

Dorothee Stoffers, DRK, Referentin für Sozialarbeit übernahm gekonnt die Moderation des Tages. Bernd M. Fischer, Hirnforscher hielt einen launigen Vortrag über "Musik und geistige Leistungsfähigkeit." Es gab viele praktische Beispiele und Anregungen zum Mitmachen. Er erklärte aus der Forschung, warum Rhythmus die ursprüngliche Form der Qualität und der Erkenntnisse sei. Die Form der Rhythmik, die Betonung und der Sprachklang bestimmen wie Menschen lernen und Informationen aufnehmen. Dazu werden einfache sprachliche Techniken eingesetzt. Das Gehör sei das lernfähigste Organ, "durch bewusste und unbewusste Bewegung unterstützen wir das motorische Gedächtnis und erhöhen die Lernfähigkeit, nachweislich wird der Gehirnstoffwechsel aktiviert". Es gibt kein Medikament, das das Gleiche leisten kann. Die Teilnehmer lernten mit viel Spaß Wörter, Orientierung im Raum und übten sich in verschiedenen Emotionen. Chorsingen wurde empfohlen, da dies die Immunlage des Menschen verbessere, das heiße, weniger Krankheiten, Aktivierung des Körpers und des Gehirns und die sozialen Bezüge werden intensiver, da der Chorsänger sich in Rücksichtnahme übe. Bernd Fischer sagte: "Alter und Musik, da ist ein kleiner Abfall von Schnelligkeit aufgrund von nicht genügend Aktivierung. Mit Musik wird die Konzentration wieder verbessert, Musik erzeugt Pausen, das generiert das Gehirn. Zusammen singen erhöht das Gemeinschaftsgefühl. Singen in fremden Sprachen erleichtert danach das Lernen der Wörter. Jeder kann auch im Alter, singen oder ein Instrument lernen. Musik reduziert die Angst, besonders wichtig bei dementen Menschen." Auch demente Menschen lernen in zwölf Tagen Walzer tanzen und erfahren dadurch Lebensfreude. Die Zuhörer erfuhren, dass die Aufmerksamkeit des Menschen nur 20 Minuten anhalte, dann sollte man wieder etwas anderes machen. Besonders wichtig sei die Erkenntnis, dass Bewegung und Denken eng zusammengehören. Wenn Pflegepersonen singen, straffe sich die Haltung des zu Pflegenden, dies passiere in jedem Alter, auch bei Kindern.

Ein Musikpfad führte zu unterschiedlichen Instrumenten. Es standen Grammophone vom Phono-Museum zur Verfügung, Harfen, Zithern, Gitarren, Keyboard konnten probiert werden. Die Stadtbibliothek zeigte Bücher zum Thema Musik und Alter. Vertreten waren auch ein Stand des Pflegestützpunktes und die Hospizbewegung.

Die Tanzgruppe Brigachtal engagierte sich mit Tänzen. Während der Vorführung mischten sich spontan Teilnehmer dazu, die Friedhilde Höfler elegant zu integrieren wusste.

Die Tanzgruppe freut sich auf weiteren Zuwachs, ebenso wie die Singgruppe der VHS. Die Leiterin Ruth Gomer brachte gekonnt die Besucher ganz schnell auf "Zack" mit vier Kanons. Gerhard Schempp, Leiter der Musikakademie zeigte die leisen Seiten der Musik mit seinem Veeh-Harfen-Ensemble. Veeh-Harfen klingen sehr melodisch und sind leicht zu erlernen. Die Musikakademie freut sich über Interessenten. Britta Hahn sprach in ihrem Vortrag über die "Musikkompetenz im Alter" und erklärte, warum es richtig sei, sich an Neues zu wagen, warum das Gehirn wächst, wenn es benutzt wird.

Michael Moser, Vorstand des Standseniorenrates zog das Fazit über den gelungenen und heiteren Tag. "Musik ist ein schöner Zeitvertreib, er harmonisiert, trainiert das Gehirn und macht fröhlich. Der heutige Tag ermuntert vielleicht den einen oder anderen ein Musikinstrument zu erlernen oder alte Kenntnisse zu erneuern."