Villingen-Schwenningen Beteiligung an Kosten für Breitband

Villingen-Schwenningen. Grünes Licht gaben nun der Technische Ausschuss und der Gemeinderat, im Zuge der Arbeiten auf Wunsch die Leerrohre auf privaten Grundstücken abzulegen und die Anwohner mit 250 Euro an den Kosten zu beteiligen.

In enger Abstimmung mit der Stadt, die den zeitlichen Ablauf festlegt und die Mittel im Haushalt bereitstellt, schafft der Zweckverband die Voraussetzungen für den Anschluss ans schnelle Internet. Sowohl die Verwaltung als auch der Zweckverband hatten vorgeschlagen, im Zuge der Arbeiten auch auf privatem Gelände ein bis zu einem Meter langes Röhrchen für den späteren Einzug der Glasfaser zu verlegen. So lasse sich beim späteren Anschluss ein weiterer Eingriff in Gehwege und Straßen verhindern.

Ob die Stadt die Eigentümer an den Kosten beteiligt, die zwischen 400 und 1300 Euro betragen, stand im Ausschuss und im Gemeinderat zur Diskussion. Klar sei, dass die Verlegung der Rohre bis zu jedem Grundstück die einzig sinnvolle Vorgehensweise ist, um später nicht noch mal alles aufreißen zu müssen, ­unterstrich Baubürgermeister Detlev Bührer. Aber wegen der hohen Investitionskosten sei es durchaus berechtigt, einen Eigenanteil der Bürger einzufordern. Als Summe nannte der Zweckverband 250 Euro. "Wir sollten die Hausanschlüsse nicht verschenken", betonte dessen Geschäftsführer Jochen Cabanis. Und wer sich doch erst später für die Verlegung entscheide, müsse zusätzlich 500 Euro für das erneute Graben auf öffentlichen Flächen zahlen, schilderte er das weitere Vorgehen. Dies wolle der Verband bei den Informationsveranstaltun gen deutlich machen, um möglichst viele Bürger für das Ablegen der Rohre zu gewinnen. Dieser Argumentation schloss sich der Gemeinderat an.