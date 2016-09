Villingen-Schwenningen Besucher können in Rietheim die Feuerwehr live erleben

Erstmalig geht es in diesem Jahr bereits am Freitagabend los. "Eine Idee von unserer Jugend, die sich wünschte, dass es mal anders abläuft als üblich", berichtet Abteilungskommandant Gerhard Jordan. So wird für die Besucher beim Festzelt auf der Wiese hinter dem Feuerwehrgeräthaus eine Bar eingerichtet, der Festbetrieb darin beginnt um 21 Uhr.

Am Samstag, 10. September, geht es um 16 Uhr weiter. Nachmittags stehen die roten Feuerwehrautos für die Kinder zum Mitfahren bereit, ein Spritzparcours wird aufgebaut, und wer möchte, kann einmal in die Einsatzkleidung der Wehrmänner schlüpfen und erleben, wie man sich darin fühlt. Um 16 Uhr sowie um 20.30 Uhr stehen Vorführungen auf dem Programm. Gezeigt wird in einer dafür extra aufgebauten Küchenzeile, wie Explosionen durch Fett und Spraydosen entstehen und wie sie bekämpft werden müssen.

Gegen Abend wird das Fred-Berthold-Duo für die musikalische Unterhaltung sorgen, etwas abseits vom Festzelt findet der Barbetrieb statt.