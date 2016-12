Villingen-Schwenningen Besucher können eine große Vielfalt erleben

Das historische Gebäude bietet mit seinem Kreuzgang, den hohen Decken und altehrwürdigen Räumen die beste Kulisse für einen stimmungsvollen Kunsthandwerkermarkt. Festlich dekoriert wurde das Franziskaner Kulturzentrum von Floristenschülern der Albert-Schweitzer-Schule, die mit viel Mühe und Liebe zum Detail gearbeitet haben.

Geöffnet hat der Markt am Samstag von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. "Neu in diesem Jahr ist die tägliche Familienführung und anschließende Kunstwerkstatt, bei der Kinder das Filzen und Modellieren mit Salzteig erlernen. Dieses Highlight findet um 14 Uhr mit Sabine Dietzig-Schicht an beiden Markttagen statt", freut sich Kristina Hofmann vom Stadtmarketing. Zudem wird wieder eine große Vielfalt von Produkten angeboten: "Wir sind besonders gespannt auf die neuen Aussteller beim diesjährigen Markt, die mit speziellen Kreationen die Angebotspalette bereichern. Viele Kunsthandwerker geben interessante Einblicke in die Fertigung ihrer Produkte und bieten Workshops an."

Eröffnet wird der Markt am Samstag, 3. Dezember, um 13 Uhr durch Oberbürgermeister Rupert Kubon. Das Rahmenprogramm am Samstag, 14 Uhr, beginnt mit der Familienführung "Tiere im Winter". Im Anschluss (ab 14.30 Uhr) an den Museumsrundgang lernen Kinder bei der kreativen Bastelwerkstatt beim Filzen ein altes Handwerk kennen. Darüber hinaus wird um 18 Uhr das dritte Adventsfenster auf dem Osianderplatz geöffnet.