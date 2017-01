Schwarzwald-Baar-Kreis. Seit Jahren pflegt der evangelische Kirchenbezirk Villingen eine Partnerschaft zu der südindischen Diözese Karnataka Süd. Acht Gäste aus Indien kommen im Mai nach Villingen. Geplant ist ein gemeinsamer Besuch des evangelischen Kirchentages zum Reformationsjubiläum in Berlin und Wittenberg. Die badische Landeskirche hat einen Sonderbus zum Kirchentag mit Halt in Villingen organisiert. Anmeldungen dazu sind bis Ende Januar beim evangelischen Dekanat, Mönchweiler Straße 6 in VS-Villingen unter Telefon 07721/84 51 10 möglich.