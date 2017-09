Villingen-Schwenningen Beste Werbung für Pflegeberufe

Monika Fadhila, die den ambulanten Pflegedienst der Diakonie leitet, betonte die Besonderheiten und die vielen Möglichkeiten im Beruf. Ab 2020 sind die Ausbildungen neu geregelt. Der Ausbildungsberuf "Pflegefachfrau/-mann" mündet dann in eine gemeinsame Grundausbildung für Kinder-, Kranken-und Altenpflege. Ab dem dritten Jahr kann eine Spezialisierung gewählt werden. Ziel ist eine größere Durchlässigkeit bei den einzelnen Berufszweigen. Die Ausbildung biete vielfältige Arbeitsmöglichkeiten. Dem Bedarf zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf werde nachgekommen, auch familienfreundliche Teilzeitausbildungen sind vorgesehen. Dazu gibt es Weiterbildungsangebote zur Neuorientierung oder Aufstiegsmöglichkeiten im Berufsspektrum.

Sichere Arbeitsplätze in den Bereichen Betreuung, Rehakliniken, Pflegestationen, Kreiskliniken, ambulante Pflege bis hin zu Gesprächskreisen für pflegende Angehörige, sind selbstverständlich. Der Aktionstag mit Auszubildenden und deren Erfahrungen, mit einer Pflegerlebnismesse und Fachvorträgen von Experten aus der Praxis, findet am 18. Oktober ab 8 Uhr im Landratsamt in Villingen, Am Hoptbühl 2, statt. Anmeldung und Information bis zum 11. Oktober bei Arianne Moosmann, Telefon 07721/9 13 72 49, Email: arianne.moosmann@lrasbk.de oder bei Regina Büntjen: Telefon 07721/9 13 71 93, Email:r.buentjen@lrasbk.de