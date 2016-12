Villingen-Schwenningen "Beste Möglichkeiten gewähren"

VS-Villingen. "Die Gemeinschaftsschule hat sich fest in der baden-württembergischen Schullandschaft etabliert. Leistungsstark, sozial gerecht und pädagogisch innovativ – sie hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Erfolgsmodell mit Vorbildcharakter entwickelt", sagte Wahlkreisabgeordnete Martina Braun (Grüne) nach ihrem Besuch in der Bickebergschule in Villingen. "Wir Grünen stehen fest zum pädagogischen Konzept der Gemeinschaftsschulen. Die grün-schwarze Koalition steht zum Ausbau der Gemeinschaftsschulen gemäß dem Koalitionsvertrag. Der Ausbau geht weiter."