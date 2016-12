Villingen-Schwenningen Beste Chancen für Ingenieure

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Ingenieure im Bereich Maschinenbau und Medizintechnik, die ihr Studium am Campus Schwenningen der Hochschule Furtwangen absolviert haben, und die mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden zur Abschlussfeier der Fakultät Mechanical and Medical Engineering in die Tonhalle Villingen angereist waren, verfolgten die Worte des Rektors Rolf Schofer gespannt. Aufgrund verkürzter Schul- und Studienzeiten haben viele bereits mit 20 Jahren ihren Abschluss. Die Zeit, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, sollten sie sich nehmen, so der Rektor.

Nach einem Grußwort des Oberbürgermeisters von Villingen-Schwenningen, Rupert Kubon, in dem er die "exzellenten Chancen für Ingenieure in Deutschland und vor allem in der Region" herausstellte, folgte der Festvortrag von Thomas Ehrl, Forschungsleiter bei Thyssenkrupp Elevator Innovation.

Ehrl berichtete über neueste Tests mit Aufzügen, die von Magnetfeldern gehalten werden und ohne Seile sogar seitwärts fahren können. Mit großem Interesse folgten die über 300 Gäste seinen Ausführungen über die neuesten Megatrends in der Berufswelt, wie "Gesellschaft und Urbanisierung" oder "Technologie und Verkehr". Seine Erfahrungen mit anderen Ländern und Kulturen lehrten ihn Toleranz und Respekt, so Ehrl. Er ermunterte die Ingenieure die Zukunft mit Neugier und Leidenschaft anzugehen und ihren Weg zu suchen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch das Jugendorchester der St. Ursula Schulen Villingen unter der Leitung von Matthias Eschbach.