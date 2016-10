Andreas Bantle, Geprüfter Handelsfachwirt, Oberndorf am Neckar; Malte Barke, Geprüfter Küchenmeister, Freiburg im Breisgau; Michael Baum, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall, Fridingen an der Donau; Dominik Baur, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Aach; Sascha Bett, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Wurmlingen; Dominik Borho, Geprüfter Technischer Fachwirt, Triberg im Schwarzwald; Dimitri Dietz, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Kunststoff und Kautschuk, Villingen-Schwenningen; Rüdiger Eberhardt, Geprüfter Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen, Villingen-Schwenningen; Svenja Erhardt, Geprüfte Industriemeisterin Fachrichtung Metall, Alpirsbach; Savo Filipovic, Industriemeister Fachrichtung Medizintechnik, Rietheim-Weilheim Martina Gehringer, Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin, Donaueschingen; Sabrina Göller, Geprüfte Betriebswirtin, Rielasingen-Worblingen Elena Grimm, Geprüfte Industriefachwirtin, Böttingen; Christoph Hipp, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall, Sauldorf; Sebastian Jung, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Rottenburg am Neckar; Carmen Kaiser, Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin, Spaichingen; Timo Katzenberger, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Rottenburg am Neckar Tanja Keller, Geprüfte Industriefachwirtin, Villingen-Schwenningen; Sascha Keppler, IT-Fachwirt, Straßberg; Tobias Kreuz, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Elektrotechnik, Vöhrenbach; Maximilian Kurrle, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall, Frittlingen; Benedikt Kußmaul, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Ebhausen; Sandra Mack, Geprüfte Betriebswirtin, Vöhringen; Alexander Maier, Geprüfter Bilanzbuchhalter, Hilzingen; Joachim Matz, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Immendingen; Matthias Möhrle, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall, Herdwangen-Schönach; Kari Müller, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall, Villingen-Schwenningen; Bernhard Peters, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Metall, Tuttlingen; Jennifer Sauter, Geprüfte Logistikmeisterin, Hilzingen; Ralf Scherzinger, Geprüfter Industriemeister, Fachrichtung Elektrotechnik, Vöhrenbach; Max Schumacher, Geprüfter Konstrukteur, Schramberg; Andreas Segger, Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Mechatronik, Engen; Nicolas Zarak, Geprüfter Technischer Fachwirt, Tuttlingen