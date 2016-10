Villingen-Schwenningen Besorgt über eine tiefe Mulde

VS-Villingen. Am 26. September fand die jährliche Ortsbegehung im Schilterhäusle statt, zu der die Bürgerinitiative Schönes Schilterhäusle eingeladen hatte. Mit dabei waren neben Einwohnern Oberbürgermeister Rupert Kubon, Bürgermeister Detlev Bührer und Franz-Josef Holzmüller, Leiter des Planungsamts der Stadt. Erstaunt zeigte sich Kubon, dass die neue Erschließungsstraße, Verlängerung der Straße am Klosterwald, so hoch liegt und sich links von der Straße eine tiefe Mulde erstreckt. Hier werden Reihenhäuser entstehen, die tiefe Mulde werde aufgeschüttet, erklärte Holzmüller.

Straße zu früh gebaut

So weit so gut, doch in Anbetracht des nahenden Winters und einer scharfen Kurve der neuen Straße, die auf keiner Seite abgesichert und auch nicht gesperrt ist, kommen schon mal Gedanken auf, dass diese Situation für Autofahrer gefährlich werden könnte. Mehrere Anrufe unserer Zeitung bei Holzmüller mit der Frage, wann die tiefe Mulde aufgefüllt wird, ergaben kein Ergebnis.