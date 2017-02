Villingen-Schwenningen Besonderes Herzblatt und Schokoladencreme

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im weiteren Verlauf des närrischen Programmes im Landratsamt erhielt der Landrat, dessen Schokocreme-Duell mit Sozialdezernent Jürgen Stach unentschieden ausging, in einer Show namens "Herzblatt", gestaltet vom Amt für Abfallwirtschaft, eine "Frau für den Rosenmontag". Abfallamtsleiter Martin Fetscher moderierte in einem lila Anzug, auf Rudi Carell getrimmt. Drei Kandidatinnen wetteiferten und gingen recht derb miteinander um.

So wollte Harley-Davidson-Fahrerin Rosi in Rocker-Outfit, Kuhtherapeutin Irmtraud aus Mundelfingen am liebsten als gelben Sack entsorgen lassen. Letztere hingegen fand für Chantal Stoß von der "Kondomeria" aus Gailingen nur bei der Schadstoffsammlung Verwendung und die wiederum wollte Rocker-Rosi als Sperrmüll abholen lassen.

Die Frage, welche Kandidatin nun die beste für den Landrat sei, sollte das Publikum entscheiden und spendete allen gleichermaßen frenetischen Beifall.