Villingen-Schwenningen Besondere Atmosphäre lockt

Wenn auf dem Rietheimer Dorfplatz durch Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler der Weihnachtsmarkt eröffnet wird, scheint das ganze Dorf auf den Beinen zu sein.

VS-Rietheim So auch am vergangenen Samstag, als der Markt zum achten Mal, jeweils vor dem ersten Adventssonntag, stattfand. "Warum sollen wir auf die größere Weihnachtsmärkte fahren, wo es hier doch so richtig gemütlich und heimelig zugeht", äußerten sich einige Rietheimer.

Der Dorfplatz hatte sich zu einem kleinen, idyllischen Weihnachtsmarkt verwandelt, auf dem man sich gerne traf zum Plaudern, um die angebotenen kulinarischen Köstlichkeiten zu genießen und um zu schauen, was Vereine und Privatpersonen an ihren Ständen zum Verkauf anbieten. Die teilnehmenden Vereine, die Schule und Privatpersonen hatten sich wieder einmal viel Mühe gemacht. An ihren hübsch dekorierten Ständen boten sie eine reiche Auswahl an vielen schönen Sachen an. So gab es Gestricktes aus warmer Wolle, Glückwunschkarten, bunte Holzartikel, Adventskränze, Schmuck, Deko-Artikel, Marmelade und Gebäck und vieles mehr. Glühwein, Waffeln, Bratwurst und heiße Suppen verbreiteten einen verlockenden Duft. Viel Wert wurde darauf gelegt, dass alles selbst gemacht ist, das gibt dem kleinen Weihnachtmarkt die besondere Atmosphäre.