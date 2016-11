Villingen-Schwenningen Besinnliches Konzert

Bei Weihnachtsgebäck, Waffelduft und Punsch erfreuen Sebastian Schnitzer und Freunde mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Sebastian Schnitzer: Musiker, Komponist, Schauspieler – es gibt wohl keine Ecke auf einer Bühne, in der er noch nicht tätig gewesen ist.

Als Pianist und Sänger feierte er bereits seine zehnjährige Bühnenpräsenz und zeigt sich als flexibler Künstler in vielen Bereichen. Ausdrucksstark und improvisationslustig agiert Sebastian Schnitzer als Künstler mit vielen Projekten in allen Bereichen der Kunst und teilte seine Freude an der Musik auf unterschiedlichen Bühnen Deutschlands, Österreichs und Schweiz.

Außerdem können die Besucher Weihnachtsgeschenke und Gestecke zum Advent vom Verkaufsgabentisch der Beschäftigungstherapie im Haus der Betreuung und Pflege erwerben. Dort werden geschmückte Gestecke sowie weihnachtliche Leckereien angeboten.