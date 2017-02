Eigentlich ging es nur noch um 500 Quadratmeter Außenfläche – und doch um so vieles mehr: Einig war sich der Gemeinderat in der dreistündigen Debatte über den Schwenninger Bahnhof schnell, dass der Vorplatz in städtische Hände übergehen muss. Vielmehr sorgten die für Käufer Jan Christoph Uhl notwendigen 16 Stellflächen für große Emotionen, gegenseitige Vorwürfe und Missverständnisse. Dass Uhl den Beschluss als "Kompromiss mit Zähneknirschen" bezeichnet, gilt nicht nur für ihn selbst, sondern auch für Gemeinderat und Verwaltung: Denn das Bild, das sie im Beisein von zahlreichen Jugendlichen abgaben, war beschämend. Irgendwann musste sich wohl jeder Beteiligte eingestehen, dass vernünftige und transparente Kommunikation wichtig ist, um für die Zukunft des Stadtlebens die Weichen zu stellen. Gerade, wenn es um einen Bahnhof geht.