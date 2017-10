Villingen-Schwenningen. Einen Glastisch und Stühle der Gaststätte Biwakschachtel im Bereich des Stadtparks Möglingshöhe in Schwenningen haben zwei offensichtlich männliche Täter am Montag, kurz vor 01.30 Uhr, zunächst ein paar Meter weggetragen und mutwillig die Glasplatte des Tisches zertrümmert. Die mit dunklen Kapuzenpullis bekleideten Männer wurden bei ihrer Tat von einer Videoüberwachung aufgezeichnet. Hinweise an die Polizei, Telefon 07720/8 50 00.