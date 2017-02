Villingen-Schwenningen Berufsschule liegt IHK am Herzen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Sie unterstützt damit eine Forderung des Berufsschullehrerverbandes Baden-Württemberg (BLV), der entsprechende Pläne von Kultusministerien Susanne Eisenmann kritisiert. "Die Leistungen der Berufsschulen im Rahmen der Dualen Ausbildung sind angesichts steigender Anforderungen in der Berufswelt und steten Umwälzungen mit neuen Berufsfeldern wichtiger denn je", stellt IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez fest. Hinzu komme der Bildungsauftrag für jugendliche Flüchtlinge, um sie auf einen Schulabschluss oder den Beginn einer Lehre vorzubereiten, ergänzt Martina Furtwängler, Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Qualifizierung der IHK, "das Unterrichtsdefizit ist schon jetzt viel zu hoch". Wie hoch zeigt eine Erhebung des baden-württembergischen IHK-Tages in Stuttgart. Demnach lag das Defizit 2015 bei 5,8 Prozent, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte. Eine aktuelle Umfrage der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg unter 2000 teilnehmenden Ausbildungsbetrieben ergab, dass bereits jetzt rund 43 Prozent der Unternehmen Unterrichtsausfälle an Berufsschulen beklagen. Für Clemens Boog, Vorsitzender des IHK-Berufsbildungsausschusses, sind das alarmierende Zahlen: "Die Unternehmen in der Region leisten große Anstrengungen, jungen Menschen eine gute Ausbildung zu verschaffen. Das darf nicht durch hohen Unterrichtsausfall in der Berufsschule gefährdet werden", warnt er. Genau das drohe aber nach Informationen des BLV.

Demnach plant das Kultusministerium, den Beruflichen Schulen im kommenden Schuljahr nur etwa 100 Stellen für das Ausschreibungsverfahren Ländlicher Raum, für das Hauptausschreibungsverfahren sowie zur Einstellung über Zusatzqualifikationen zur Verfügung zu stellen. Da jährlich etwa 800 bis 900 Stellen durch Pensionierungen und Beurlaubungen frei werden, bedeutet dies, dass lediglich jede achte ausscheidende Lehrkraft ersetzt werden könnte. Angesichts der strukturellen Unterversorgung der beruflichen Schulen, der Überstundenbugwelle im Umfang von 1800 Deputaten und der fehlenden Vertretungsreserve gebe es keinen Spielraum für Stellenstreichungen an beruflichen Schulen, erklärt BLV-Vorsitzender Herbert Huber in einer Presseerklärung.

Die Folgen dieser Sparpolitik bedeuteten einerseits die Gefahr steigender Unterrichtsausfälle, "zudem müssten Förderangebote beispielsweise in Deutsch oder Mathematik gestrichen werden, außerdem wäre dann flächendeckender Unterricht in Englisch für alle Berufsschüler wohl nicht mehr umsetzbar", benennt Oberstudiendirektorin Ursula Graf konkrete Auswirkungen.