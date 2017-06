Villingen-Schwenningen Bernd Schaible überrascht seine Frau

Marina Schaible stammt aus Karaganda, südöstlich von Astana. Sie verließ ihre alte Heimat aber im Alter von zwölf Jahren. Jetzt kehrte sie zum ersten Mal dorthin zurück.

Aber nicht nur das Reiseziel war etwas Besonderes, auch die Anreise: Die 7000 Kilometer Luftweg wurden mit Freunden im Privatflieger zurückgelegt, einer einmotorigen Socata TBM 700. Zu sechst ging es in Astana auch zur Expo und zum deutschen Pavillon. So schafften es die nicht alltäglichen Besucher aus Deutschland sogar in Kasachstans führende Internetzeitung Tengrinews. "Es gibt noch recht wenig Besucher, was wohl daran liegt, dass Astana nicht gleich um die Ecke liegt", beschreibt Co-Pilot Guido Eichenlaub seine Eindrücke von der Expo, die "architektonisch sehr ansprechend" sei.

Entgegen dem deutschen Pavillon hätten jedoch einige Länder das Thema "Future Energy" verfehlt.