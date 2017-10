Villingen-Schwenningen. Das Beratungsmobil der Unabhängigen Patientenberatung macht am Dienstag, 7. November, in Villingen Station. Bürger, die gesundheitliche und sozialrechtliche Fragen und Probleme haben, können sich von 10 bis 16 Uhr an der ­Bickenstraße kostenfrei beraten lassen. Anmeldungen unter der kostenfreien Telefonnummer 0 80 00 11 77 25.