Villingen-Schwenningen. Der Kabarettist Christoph Sonntag tritt bei der Benefizveranstaltung der ProKids-Stiftung am Mittwoch, 8. Februar, ab 20 Uhr im Theater am Ring in Villingen auf. Als Vorgruppe kommt die Schlagzeugmafia, letztjähriger Kleinkunstpreisgewinner Baden-Württemberg, zum Benefizabend. Tickets kosten 35 Euro. Sie sind beim Ticket-Service unter Telefon 07721/82 25 25 und tickets@villingen-schwenningen.de erhältlich. "Mein Ziel ist es, das Theater am Ring komplett zu füllen, da jeder Euro der verkauften Karten Kinder in unserer Region zu gute kommt", teilt Joachim Spitz von der ProKids-Stiftung mit. Die Gagen der Künstler übernehme komplett Toto-Lotto Baden-Württemberg.