VS-Villingen. Ein Jubiläums-Benefizkonzert gestaltet das Villinger Barockensemble für den Caritasverband des Schwarzwald-Baar-Kreises am Sonntag, 9. Juli, ab 17 Uhr in der Benediktinerkirche in Villingen. Ein Jubiläum deshalb, weil die Zusammenarbeit zwischen Orchester und Caritas seit einem Vierteljahrhundert besteht. Dieses Mal unterstützen die Musiker die Tagesstätte "Die Brücke" und das Patenschaftsangebot für Kinder psychisch belasteter Eltern "Hand in Hand". Aufgeführt wird die Gulliver Suite von Georg Philipp Telemann. Die Musiker Gundula Bolanz, Gaby Zucker, Berthold Graf, Johannes Michel, Matthias Eschbach und Joachim Westendorf freuen sich mit den Mitarbeitern des Caritasverbandes auf das Konzert und versprechen einen unvergesslichen Abend.