Villingen-Schwenningen Bekiffter Jugendlicher schlägt Polizistin

VS-Schwenningen.Gegen 16.20 Uhr ging beim Polizeirevier Schwenningen die Meldung ein, dass mehrere Jugendliche beim Spielplatz Enzstraße kiffen. Die sofort anfahrende Streife traf dort auf vier junge Männer. Beim Anblick der Polizei machte sich einer aus der Gruppe gleich aus dem Staub. Die beiden Polizisten nahmen unverzüglich die Verfolgung auf. Wenig später konnte eine Beamtin den jungen Mann in einem Hofraum stellen und zu Boden bringen. Gegen die drohende Festnahme wehrte sich der am Boden liegende vehement und schlug wild um sich. Dabei traf er die Polizistin am Kopf. Ihre kurze Benommenheit nutzte er zur erneuten Flucht. Trotz intensiver Suche erwischte ihn die Polizei am Freitagabend nicht mehr. Die getroffene Polizeibeamtin wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Wegen der erfolglosen Suche am Freitag ermittelten Beamte des Polizeireviers Schwenningen über das Wochenende und an den folgenden Tagen intensiv weiter und meldeten am Mittwoch Vollzug: dringend tatverdächtig ist ein 17-jähriger Jugendlicher aus der Neckarstadt. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts sucht das Polizeirevier Schwenningen dringend nach Hinweisgebern. Wer am Freitagnachmittag Zeuge des Geschehens wurde und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich dort zu melden (Telefon 07720/8 50 00).