Villingen-Schwenningen Beinahezusammenstoß auf B 523 fordert eine verletzte Autofahrerin

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr, nachdem Zeugen auf der Bundesstraße von Schwenningen in Richtung Tuningen den Unfall beobachtet hatten. Die 48-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Wagen in Richtung Tuningen, als sie zu Beginn einer lang gezogenen Linkskurve aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Dort streifte das Auto die Schutzplanken, lenkte dann nach links quer über die Fahrbahn und streifte auch auf der linken Straßenseite die Planken. Schließlich steuerte die Frau den Wagen wieder zurück auf die Bundesstraße und prallte hierbei beinahe mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Im weiteren Verlauf fuhr der Wagen laut Polizei erneut nach links und blieb schließlich am Fahrbahnrand des Gegenfahrstreifens an einem Hang stehen. Ersthelfer konnten die Frau nicht aus ihrem Fahrzeug befreien, woraufhin die Feuerwehr an die Einsatzstelle gerufen wurde. Während sie von einem Notarzt versorgt wurde, öffnete die Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten das Unfallfahrzeug. Die leicht verletzte Autofahrerin wurde dem Rettungsdienst übergeben, der sie in das Schwarzwald-Baar-Klinikum brachte.

Auch wenn die Unfallursache noch nicht ganz klar sei, könnten Faktoren wie Alkohol oder überhöhte Geschwindigkeit bei der Autofahrerin ausgeschlossen werden, berichtet der Pressesprecher vom Polizeipräsidium Tuttlingen, Dieter Popp. Vermutlich sei die Frau mit dem Unfallgeschehen überfordert gewesen und habe beim weiteren Lenken des Wagens falsch reagiert.