Mitten hinein in die glitzernde Welt der Spielcasinos ging es gestern Abend beim Zunftball der Historischen Narrozunft Villingen: Unter dem Motto "Tonhalle Royal – hier rollen die Kugeln" nahmen die Akteure die Zuschauer mit an die Roulette- und Pokertische. Viele Gäste hatten sich wieder in fantasievolle Kostüme gehüllt. Sie ließen sich allein schon vom Bühnenbild mit der vom Spieler­Eldorado Las Vegas angehauchten Villinger Skyline ins Staunen versetzen. Vor diesen Kulissen wirbelten die Ballettkinder als Chips und Karten über die Bühne. Auch Revuetänzer begeisterten mit ihrer Show. Da trieben sich Mafiosi auf der Bühne herum, Hütchenspieler suchten ebenso ihre Opfer wie einarmige Banditen. Was passiert, wenn Gemeinderäte und Zunftmeisterfamilien ihre Geschäfte in dunklen Hinterzimmern abschließen, brachte die Zuschauer zum Lachen. Und natürlich drehte sich auch das Glücksrad. Foto: Diebold