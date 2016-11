Villingen-Schwenningen Beim Wirtschaftsempfang gibt es 56 Zertifikate

Erneut waren mehr als 300 Vertreter aus Handel und Industrie der Einladung gefolgt, was Oberbürgermeister Rupert Kubon als Erfolg des allerersten Wirtschaftsempfanges im vergangenen Jahr wertete. Mit Josef Rother von der Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung (GEFAK) hatten die Organisatoren diesmal einen bundesweit tätiger Berater von Städten und Regionen in Fragen der Fachkräftesicherung als Referenten gewonnen.

Rother legte Auswertungen einer erst kürzlich von der GEFAK in VS durchgeführten Unternehmerbefragung seinen Empfehlungen zu Grunde. Danach müssen die flächendeckende Breitbandversorgung und die Verfügbarkeit von Fachkräften zentrale Handlungsfelder der Stadtentwicklung sein. Stadt und Wirtschaft sollten, so Rother, Hand in Hand arbeiten, wenn es gelte, Schüler und Studenten in der Stadt zu halten, etwa durch eine Ausbildungsplatzgarantie oder eine hohe Transparenz von Karrieremöglichkeiten.

Mit der Schaffung von "Coworking-Areas" für kreativ und unabhängig arbeitende, zumeist junge Menschen, könnte man Innovationen auch in den Mittelstand bringen, schlug der Experte vor. Und auch in Müttern sah er ein großes Potenzial an gut ausgebildeten Fachkräften, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorausgesetzt.