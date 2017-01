VS-Schwenningen. Bei einem Unfall sind am Freitag gegen 15 Uhr in der Schwenninger Karlstraße vier Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 53-jähriger Renaultfahrer war in Richtung Gustav-Schwab-Straße unterwegs, als er an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Toyotas missachtete. Der Renault wurde durch den Zusammenstoß anschließend bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen gegen einen Sprinter und einen Renault Clio geschoben, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden dürfte den Angaben zufolge die 5000 Euro-Marke nicht überschreiten.