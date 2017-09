Villingen-Schwenningen Beim Unfall an Stumpenkreuzung 62-Jähriger verletzt

VS-Obereschach/Weilersbach. Der leichtverletzte 62-jährige Autofahrer wurde ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Ursache für den Unfall war die Unaufmerksamkeit eines Peugeot-Fahrers, der am Dienstag gegen 17.10 Uhr die Kreuzung überquerte. Der 47-Jährige kam laut Polizei aus Obereschach und wollte über die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße nach Weilersbach weiterfahren. Dabei übersah er einen von rechts aus Richtung Nordstetten kommenden Audi. Der Zusammenstoß war heftig und führte beim 62-jährigen Audi-Fahrer zu leichten Verletzungen. Die Polizei stellte an beiden Fahrzeugen einen wirtschaftlichen Totalschaden fest. Nach der Kollision stand der Audi in einem Busch neben der Straße. Der Unfallverursacher überfuhr noch ein Verkehrszeichen, bevor auch er mit seinem Peugeot neben der Fahrbahn stehen blieb.