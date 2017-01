Villingen-Schwenningen Beim Treffen gelten Regeln wie beim Maschgerelauf

Alle Teilnehmer müssen eine Scheme tragen, auch Altvillingerinnen. Zudem laufen noch die Butzeselgruppe 3 und die ­Wueschtgruppe mit. Damit die Hästräger der Zunft auch beim Zähringertreffen ihre Anonymität wahren können, stehen ihnen am Sonntag zwei reine Narrostüble zur Verfügung. Und zwar im Münsterzentrum, das die Narrenzunft Schwenningen bewirtet, und im Hafnerstüble in der Hafnergasse, bewirtet von DJK-St. Konradsturner. Entgegen anderslautender Gerüchte ist die Zehntscheuer der Zunft während des Zähringertreffens kein Narro-, dafür aber ein für alle zugängliches Fasnetstüble mit reichhaltiger Getränke- und Speisekarte. Die Zehntscheuer ist am Samstag, 28. Januar, ab 16 Uhr bis in die frühen Morgenstunden hinein geöffnet. Die Bewirtung übernimmt an diesem Tag die Wueschtgruppe. Am Sonntag ist die Zehntscheuer dann ab 11 Uhr offen.