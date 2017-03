Villingen-Schwenningen Beim Thema Finanzen bricht Jubel aus

VS-Villingen (wz). Die Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe war im vergangenen Jahr viel unterwegs und dem wird so bleiben, war auf der richtig launigen und humorvollen Jahreshauptversammlung in Sichtweite des Romäusturmes zu erfahren. An 24 Veranstaltungen wurde als Gruppe oder Abordnung teilgenommen, teilweise in großer Besetzung einschließlich Stadt- und Bürgerwehrmusik. Höhepunkte waren das Deutsche Trachtenfest in Öhringen im Rahmen der dortigen Landesgartenschau, das Trachtenfest in Breisach und die Landesfesttage in Bad Mergentheim. Vor Ort war man in erster Linie auch organisatorisch erfolgreich, etwa bei der Mithilfe bei "9 am Münster". Nicht nur zur Fasnet, auch unter dem Jahr erreichte man viele Leute wie sonst nie.