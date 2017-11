VS-Schwenningen. Hohen Sachschaden verursachte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Linachstraße ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer. Beim Rangieren dürfte er nach Angaben der Polizei ein geparktes Auto am Heck beschädigt haben. Der Lastwagenfahrer beging Unfallflucht. Der Sachschaden am Personenwagen beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei Schwenningen bittet um Hinweise unter Telefon 07720/8 50 00.