Villingen-Schwenningen Beim Lernen an Hilfe für Bedürftige gedacht

Die Auszubildenden des mittelständischen Unternehmens in der Weidenstraße, das zur Kern-Liebers-Gruppe gehört, organisierten die Weihnachtsfeier der 180 Mitarbeiter mit einem Programm und der Tombola. Der Erlös aus der Tombola von mehr als 900 Euro wurde wieder traditionell von Geschäftsführerin Regine Meder verdoppelt und an eine gemeinnützige Einrichtung in der Umgebung gespendet. Die Spendensumme von 1823 Euro überreichten nun die Azubis gemeinsam mit dem gewerblichen Ausbildungsleiter David Silva an die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn.

Die Stiftung baut gerade eine neue Sonderberufsschule für junge Menschen mit Sinnesbehinderung und Lerneinschränkungen und hat dafür die Aktion "Wir machen Schule. Machen Sie mit" gestartet.

In Heiligenbronn wurden die Azubis von Ewald Graf und Julia Müller vom Referat Kommunikation empfangen und bei einem Rundgang durchs Gelände über die Angebote der Stiftung für Menschen mit Behinderungen informiert, aber auch über die Geschichte des Klosters Heiligenbronn und seiner Ursprünge in der Wallfahrt. Dabei wurde auch ein Blick auf die im Rohbau fertig gestellte neue Berufsschule St. Klara geworfen.