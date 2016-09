Villingen-Schwenningen Beim Hauskauf an Kunst denken

Wenn überhaupt, hängen in Musterhäusern meist Kunstdrucke, um die Wohnwelt Interessenten etwas besser zu illustrieren. Seit dem vergangenen Sonntag finden sich bis 30. November in den zwölf Häusern auf dem der Südwestmesse angrenzenden Gelände mehr als Drucke: Einen echten Picasso oder Van Gogh gibt es nicht, dies wäre versicherungstechnisch wohl kaum zu finanzieren. Wohl aber finden sich eindrucksvolle Werke interessanter Künstler.

Der Mannheimer Maimarkt, ein Partner der Südwest Messe-Ausstellungs GmbH (SMA), hatte im vergangenen Jahr eine solche Idee und ließ lokale Künstler in Musterhäusern ihre Werke präsentieren. Angesichts des großen Erfolgs beschloss die SMA, die Idee für das Jahr 2016 zu übernehmen. Nun setzte sie als Vermieterin für die Hausanbieter des HausBauParks in Zusammenarbeit mit diesen den Plan in die Tat um. "Ich finde diese Idee aus Mannheim hervorragend und bin froh, dass wir sie nun auch in Schwenningen umsetzen konnten", so Diana Graupner bei der Vernissage. Die Assistentin der SMA-Betriebsleitung ist von vielen der ausgestellten Kunstwerke beeindruckt.

Welche Werke sind zu sehen? Über private Kontakte ergab sich im Vorfeld eine Anfrage an den Trossinger Kunstverein. Dort wurde das Ausstellungsangebot gerne angenommen. Je nach Besucherresonanz kann sich Graupner vorstellen, immer wieder neuen Künstlergruppen die Häuser als Forum zu bieten. Die Anzahl der nun gezeigten Kunstwerke ist groß: 14 Künstler zeigen in den zwölf Häusern bis zu jeweils 20 Exponate. Geöffnet ist der HausBauPark jeweils von mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.