Villingen-Schwenningen Beim Gemeindefest geht es sogar hoch hinauf

VS-Villingen. Alles stimmte beim Gemeindefest in St. Bruder Klaus am vergangenen Wochenende: das Wetter, das vielseitige Angebot und die große Zahl an Besuchern, über die sich die zahlreichen Helfer der Pfarrei freuten.

Bereits beim Auftakt am Samstagabend mit dem schwäbischen Kirchen­kabarett "Black Sheep", begeisterte die vierköpfige Erfolgsband mit Witz, Humor und unterschiedlichen Rhythmen das Publikum, wobei in großartiger Stimmung zum Mitklatschen, Mitmachen und Mitsingen animiert wurde.

Beim Festgottesdienst am Sonntagmorgen stand der ­Abschied des Kirchenpatrons St. Bruder Klaus, dessen 600-jähriges Jubiläum in diesem Jahr gefeiert wird, im ­Mittelpunkt der Betrachtung. Die Ministranten der ­Gemeinde hatten sich während ihres Ferienlagers mit diesem Thema intensiv beschäftigt und das Ergebnis in einem Film darüber festgehalten. Dieser wurde während des Gottesdienstes gezeigt.