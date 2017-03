Villingen-Schwenningen Beim Dorffest packen viele Vereine an

VS-Weigheim. "Die Logistik, die sich hinter der Hallenbelegung verbirgt, ist nicht zu verachten und macht kurzfristig geäußerte Terminwünsche praktisch unmöglich", sagte Ursula Mosbacher. "Allein am Mittwoch befinden sich in der Halle fünf Gruppen mit acht diversen Zeiten", entgegnete sie auf den Wunsch des Musikvereins. Dieser plante kurzfristig den Termin der Hauptprobe am Mittwoch, anstatt wie in den Jahren zuvor am Donnerstag.

Absage erteilt

Auch dem zu kurzfristig geäußerten Wunsch, die Bühne für das Konzert in Richtung Hallenmitte zu rücken, erteilte sie eine Absage, da aufgrund der Personalknappheit der Aufbau der Bühne durch den Musikverein bereits am Wochenende vor dem Konzert erfolgt.