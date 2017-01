Villingen-Schwenningen Beim Brand keine Minute gezögert

VS-Villingen. Während an der Vorderseite des Mehrfamilienhauses gegenüber des Villinger Hallenbades nur wenig vom Brand zu erkennen ist, sind auf der Rückseite die Spuren der Flammen deutlich sichtbar. Der Ruß am dortigen Wintergarten lässt erahnen, was hier am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr passiert ist. Es ist der Abend, den die Bewohner, aber auch Frank Serowy und seine Frau Veronika so schnell sicherlich nicht vergessen werden.

Bewohner merken im Haus nichts vom Brand

Der Krimi im ZDF war gerade vorbei, als die Geschehnisse in der Südstadt ihren Lauf nahmen. Veronika Serowy war es, die von der Hans-Thoma-Straße die starke Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus wahrnahm, "ich hab dann sofort meinen Mann gerufen, der das Handy gepackt hat und mit mir rübergerannt ist."­ Dort bestätigen sich die schlimmen Befürchtungen. Aus der Dachgeschosswohnung der alleinstehenden Frau dringt dichter Qualm, die Wohnung brennt! Während Frank Serowy unverzüglich zur Haustüre weiter rennt, spurtet seine Frau zu einer Nachbarin, die einen Schlüssel für die betroffene Wohnung hat.