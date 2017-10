VS-Villingen. Zu einer Unfallflucht ist es zwischen Freitagspätnachmittag und Montagmittag in der Ursula-Haider-Straße in Villingen gekommen. Nach Angaben der Polizei streifte ein Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken einen vor der Hausnummer 31 abgestellten weißen Fiat 500 und richtete an dem Auto rund 1000 Euro Sachschaden an. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Die Polizei, Telefon 07721/ 6010, hat Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen.