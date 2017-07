Villingen-Schwenningen Bei Vanessa Mai ist auch Seidel dabei

VS-Villingen/Unterkirnach. Die Organisatoren des Konzerts, Axel Kubsch, Besitzer des Areals, und seine Mitarbeiterin Viola Thomes, haben nicht nur einen herrlichen Park geschaffen, sondern bieten zu dem Konzert ein attraktives Rahmenprogramm, damit auch keine Langeweile während der Umbauphasen aufkommt. Während ein großer Teil des Rahmenprogramms eine Überraschung sein soll und daher hier nicht verraten wird, darf der Auftritt der Tanzschule Seidel erwähnt werden. Fabio Caputo wird mit einer Gruppe von vier Tänzern und 31 Tänzerinnen im Alter von 15 bis 23 Jahren die Besucher des Konzerts mit attraktiven Tanzvorführungen einstimmen. "Wir werden drei Themen haben, einmal Helene Fischer und zweimal Vanessa Mai", verrät er. Zu dieser Musik habe er eine Choreografie mit den Tänzern einstudiert, die die Besucher garantiert in Stimmung bringen wird, ist er überzeugt.

Fabio Caputo hat eine dreijährige Ausbildung bei dem "Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband" absolviert und ist seit 2012 bei ­Seidel Tanzlehrer für alle Bereiche und für jede Altersgruppe. Gerade macht er parallel zu seiner Arbeit, die für ihn keine Arbeit, sondern Berufung ist, ein Fernstudium zum Eventmanager, außerdem ist er Choreograph und Leiter der Welttanzgruppe.

1997 begann Christian ­Seidel mit der Tanzschule in Singen. Die Tanzschule in Donaueschingen wurde 2004 eröffnet, in Backnang gibt es eine Tanzschule, die Tanzschule in Villingen kam 2008 dazu, seit 2014 wird in Villingen im eigenen Gebäude am Vorderen Eckweg getanzt. "Wir planen gerade eine neue Tanzschule in Singen, sie wird eine Fläche von 2000 Quadratmetern haben, und das Grundstück hat eine Fläche von 10 000 Quadratmetern. Damit dürften wir die größte Tanzschule in Deutschland sein", betont er.