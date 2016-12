Villingen-Schwenningen. In der Sebastian-Kneipp-Straße in Villingen hat sich ein Auffahrunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer eines Maseratis in das Heck eines vor ihm stehenden Passats. Am Wagen des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Der Passat wies Beschädigungen in Höhe von etwa 1000 Euro auf.