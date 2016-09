Villingen-Schwenningen Bei Stocherkahnfahrt kommt Abenteuerlust auf

In Bebenhausen besichtigten die 48 Teilnehmer das Jagdschloss. Auf den Spuren der Vergangenheit erfuhren sie, dass König Friedrich I. von Württemberg 1807 das ehemalige Abtshaus des Klosters in ein Jagdschloss umbauen ließ. Bis ins frühe 20. Jahrhundert nutzten seine beiden Nachfolger, Karl I. und Wilhelm II., alles passionierte Jäger, das Jagdschloss als Rückzugsort vom Stuttgarter Hof. Den Flur vor den königlichen Zimmern schmücken dicht an dicht Jagdtrophäen. Daher stammt der heute noch gebräuchliche Name Hirschgang. Dann ging es weiter nach Tübingen. Bei einer Stadtführung waren reichlich geschichtliche Informationen über Tübingen zu hören. Danach waren die Jahrgänger froh, dass sie bis zum nächsten Programmpunkt zwei Stunden Zeit hatten, um sich in einem der Cafés oder Kneipen von der vielen Kultur zu erholen. Nach der ausgiebigen Pause trafen sich alle am Neckar zur Stocherkahnfahrt. Der Einstieg in die wackeligen Boote war für einige eine schwierige Gleichgewichtsübung, die Fahrt entschädigte dafür. Vorbei ging es am Schwabenhaus, Gasthausbrauerei Neckarmüller, Neckarbrücke, die Neckarfront, Hölderlinturm, Tübinger Burse, evangelisches Stift und Neckarinsel. Das heißt, die bei der Stadtführung besichtigten Gebäude sahen die Jahrgänger nun vom Neckar aus in völlig anderer Perspektive. Schlusseinkehr war im Hofgut Schwärzloch, einem traditionsreichen Ausflugslokal.