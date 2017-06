Villingen-Schwenningen. Mehr als 15 000 Euro Schaden an einem Auto sind laut Polizei die Folgen eines Unfalls, den ein 44-jähriger Mann am Freitagabend bei Starkregen zwischen Schwenningen und Deißlingen auf der B 27 verursacht hat. Der Mann war kurz nach 21 Uhr bei heftigem Regen mit einer viel zu hohen Geschwindigkeit in Richtung Rottweil unterwegs. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen schwamm der Wagen und geriet ins Schleudern. Dann kam er von der Straße ab, überfuhr zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und durchpflügte mehrere am Straßenrand gepflanzte Büsche und kleinere Bäume. Der 44-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt.