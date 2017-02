Villingen-Schwenningen Bei Pink Panther schnipsen alle mit

"Das zweite Lied ist etwas ruhiger und kommt aus England, achtet mal auf die Unterschiede zwischen England und Armenien", meinte die Moderatorin.

Viele Taktwechsel und verschiedene Soli

Zwischen Armenien und England zeigte sie mit Maximilian Hafner auch ein großes Basssaxofon, das von der Musikschule gekauft wurde. Hafner spielte den Anfang vom Pink Panther, die Kinder schnipsten begeistert mit.

LincoInshire Posy von Percy Aldrige Grainger entführte die Zuhörer dann auf die britischen Inseln, das Stück zeigte sich von einer ruhigen, angenehmen Seite und baute sich zum Schluss hin langsam auf, um in einem imposanten Schlussakt zu enden. "Als nächstes gibt es etwas Jazz", sagte die Musikschulpädagogin und sorgte für einen Aufschrei der Freude im Saal. A Tribute to Count Basie zeigte auf, dass auch eine Stadtkapelle Jazz spielen kann. Trompeter Klaus Dietrich bekam Szenenapplaus, Dirigent Andreas Lewedey wurde am Ende des Liedes ebenfalls beklatscht. Als die Moderatorin und Saxofonistin Stefanie Jansen fragte, wer schon alles im Theater gewesen sei, gingen viele Hände hoch. "Was im Theater so passiert, versucht jetzt die Kapelle mit Musik wiederzugeben", kündigte sie an. Viele Taktwechsel und verschiedene Soli gaben die verschiedenen Rollen wieder, Philip Sparkes Theater Music brachte Musical-Atmosphäre in den Konzertsaal. "Heute spielen wir nur kleine Ausschnitte, den Rest gibt es dann morgen beim Konzert", sagte Stefanie Jansen, das Schülerkonzert neigte sich dem Ende zu.

Das Highlight stand aber noch an: Der Soundtrack Koji Kondos Super Mario Bros – eine Melodie, die wohl jeder kennt. Jansen nahm ihr Handy und spielte das Lied in seiner digitalen Version. "Früher wurde klassische Musik digitalisiert, heute spielen wir das Lied klassisch."

Bei Tombola als Preis ein Musikinstrument

Als das Spiel der Stadtkapelle startete, leuchteten viele Kinderaugen. Wer die Armenischen Tänze langweilig fand, entdeckte spätestens jetzt seine neue Liebe zur sinfonischen Musik. Einige Kinder tanzten, fast alle klatschten begeistert mit. Schade war, dass irgendwann ein Hintergrundgeräusch in Form angeregter Unterhaltungen entstand.

Die Stadtkapelle hat sich eine besondere Aktion zur Förderung junger Musiker ausgedacht: Wer Schülerkonzert, Galakonzert und Serenadenkonzert besucht und sich jeweils einen Stempel abholt, kann bei einer großen Tombola mitmachen und als Hauptpreis ein Musikinstrument gewinnen. Mitmachen kann, wer sich für die Bläserklasse anmeldet oder in der Bläserklasse IV spielt. Frei nach Stefanie Jansen: "Wenn ihr fleißig übt, könnt ihr auch mal hier mitspielen."

Am Ende wurden alle Kinder mit ihren Familien eingeladen.