Villingen-Schwenningen. Wie bewerbe ich mich erfolgreich auf eine Ausbildungsstelle oder den ersten Job? Die Baugenossenschaft "Familienheim" und die Krankenkasse "Die Schwenninger" wissen Rat. Am Montag, 26. September, geht es um 16.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Baugenossenschaft in der Pontarlierstraße 9 im Rahmen des neu aufgelegten Familienheim-Mitmachprogrammes "Breite Mühle" gut eineinhalb Stunden lang um das richtige Bewerben. Familienheim- Vorstand Martin Renner und Stephanie Rothmund, Key-Account-Managerin bei "Die Schwenninger", werden Jugendliche gemeinsam darin fit machen, sich bei Personalchefs oder Firmeninhabern ins rechte Licht zu rücken – und das mit engem Praxisbezug. Das Bewerbertraining ist kostenlos, Anmeldungen unter renner@bgfh.de.