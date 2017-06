Villingen-Schwenningen Bei Glonkis steigt Party mit DJs

Stolz sind Gildemeister Arwed Dammert und Glonkivatter Günther Reichenberger auf diese Aktivitäten der Jugend, aber auch auf den Einsatz zahlreicher Vereinsmitglieder. So haben sie in Eigenleistung und mit Unterstützung einiger Sponsoren pünktlich zum Sommerfest eine neue Toilettenanlage gebaut und sind am Wochenende im Einsatz, um den Besuchern ein tolles Fest zu bieten.

Auch eine große Bar zählt zum rundum erneuerten Fest konzept. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr, Party mit DJ Alex K. ist ab 20 Uhr angesagt. Am Samstag geht es um 16 Uhr weiter. Ab 17.30 Uhr spielt der Gitarrist Jo Baca. DJ Max Brunner legt ab 21 Uhr los. Am Sonntag ab 11 Uhr lockt Frühschoppen samt Mittagessen mit einer gegenüber den Vorjahren erweiterten Karte.

Und die kleinen Gäste kommen bei der Kinderanimation mit Hüpfburg und Schminken am Samstag von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr auf ihre Kosten.