Sie bilden bei den Heimspielen eine blau-weiße Wand und reisen ihren Lieblingsspielern durch ganz Deutschland hinterher – nun sind die Wild-Wings-Fans auch Teil des Imagefilms ihres Vereins. Bei der Saisoneröffnung nach einem Testspiel gegen Dornbirn wurden sie Seite an Seite mit ihren Lieblingsspielern von einer Drohne gefilmt. Nach dem Kurzdreh gab es noch Interviews mit den Spielern, in denen sie das ein oder andere Geheimnis verrieten und Einschätzungen zur Saison gaben, sowie lustige Spiele mit den Fans. Auch die berühmten Selfies durften nicht fehlen. Schließlich kamen die Fans ihren Vorbildern so nah wie nie und konnten das neue Team um Trainer Pat Cortina einmal selbst auf Herz und Nieren prüfen. Während mancher Fan positiv auf die kommende Saison blickte, waren andere skeptischer, aber eines konnte man den Spielern am Ende des Festes nicht absprechen: den Humor. Foto: Cools