Die 40. Skibörse, die der Skiclub Schwenningen gestern in der Messehalle veranstaltete, lockte viele Verkäufer und kauflustige Besucher an. 40 bis 50 Helfer seien im Einsatz, erklärte Frank Nikolauschke, Abteilungsleiter des Skiclubs. Das sei notwendig, denn rund 4000 Artikel seien zum Verkauf gebracht worden. Skistiefel, Helme, Skier, Langlaufschuhe, Snowbordschuhe und auch die passende Kleidung mussten erst einmal angeschaut werden, dann wurden die Preisvorstellungen der Verkäufer auf Preisschildchen geschrieben. Man habe auch Auslaufmodelle von Händlern, die zum Verkauf stehen, so Nikolauschke. Bis 14 Uhr konnten die Artikel gebracht werden, bis 16 Uhr wurden sie verkauft, ab 17 Uhr war die Abholung der Artikel, die nicht verkauft wurden. Der Skiclub erhalte zehn Prozent Provision vom Verkauf, fuhr er fort. Die Helfer sorgten nicht nur für die Beratung, sie bewirteten auch Besucher. Foto: Schimkat