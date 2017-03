Villingen-Schwenningen Bei Buslinien gibt es Veränderungen

VS-Villingen (chm). Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit des Schwarzwald-Baar-Kreises hat einen vorläufigen Entwurf zum Nahverkehrskonzept vorgelegt. Neben einigen Änderungen bei der Taktung der Buslinien ändere sich auf dem Stadtgebiet Villingen vor allem die Streckenführung einiger Buslinien. Im Bereich Vockenhausen soll die Linie 38 (Villingen–Obereschach–Kappel/Schabenhausen–Niedereschach) das Industriegebiet erschließen und nicht wie bisher das Gebiet auf der Landstraße L178 umfahren. Drei Haltestellen (Max-Planck-Straße, Vockenhausen und Heinrich-Hertz-Straße) sollen dafür eingerichtet werden. Die neue Streckenführung soll in enger Absprache mit der Stadt VS entstehen, hieß es in der jüngsten Ausschusssitzung. Außerdem soll ebenfalls die Buslinie 38 nicht mehr wie bisher alle Haltestellen im Innenring anfahren. Laut vorläufigem Plan fallen somit die Haltestellen Benediktinerring, Riettor und Romäusring weg. Die Linie führt dann vom Bahnhof aus über die Haltestellen Neckarverlag und Klosterring stadtauswärts.