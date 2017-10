Villingen-Schwenningen Bei B 33 lässt Stadt nicht locker

Schon seit längerem ist der Lärmschutz für die Anlieger an der B 33 in Villingen ein Thema. Freie Wähler und SPD forcierten das Thema. In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag stellt die Stadt eine Beschlussvorlage zum Thema vor: Die Lärmaktionsplanung soll fortgeschrieben und die Bearbeitungsgrundlagen aktualisiert werden. Dies mit dem Ziel, strengere Grenzwerte durchzusetzen. Immerhin gebe es bereits andere Kommunen, auch in der Nähe, die strengere Werte bereits zu Grunde legen.

Damit sollen die "Auslöseschwellen" von 65 Dezibel (tagsüber) und 55 Dezibel (nachts) einheitlich für alle Straße mit Wohnbebauung angewendet werden, so die Pläne zum Thema Lärmschutz. Als Hauptursache für den Lärm werden Lastwagen gesehen.

In einer früheren Sitzung verdeutlichte Ralf Glück, Leiter des Bürgeramtes, dass VS keine Chance habe, auf der B 33 bei Villingen ein Tempolimit 70 durchzusetzen wie in der Nachbargemeinde Mönchweiler. Denn dort sei Tempo 70 nicht aufgrund des Lärmschutzes angeordnet, sondern aus Sicherheitsgründen.