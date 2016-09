Villingen-Schwenningen Bei Arznei kommt es auf den Zeitpunkt an

Schließlich werden die Zuhörer erfahren, auf welchen verschlungenen Wegen sich Arzneimittel durch den Körper bewegen und warum es häufig sehr genau darauf ankommt, wann man seine Medikamente einnimmt. Schon zwei gleichzeitig eingenommene Arzneistoffe können sich gegenseitig in ihrer Wirkung abschwächen oder verstärken. Diese "Wechselwirkungen" können im Extremfall zu schweren Nebenwirkungen führen, sogar Todesfälle sind bekannt. Schließlich geht es in dem Vortrag auch um die Frage, wann ein Arzneimittel richtig dosiert ist und warum sich bei bestimmten Arzneimitteln eine Abhängigkeit entwickeln kann.

