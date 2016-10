Villingen-Schwenningen Bei allen Fragen rund um die Rente wissen sie Bescheid

Villingen-Schwenningen (bn). Vor 125 Jahren haben die früheren Landesversicherungsanstalten ihren Dienst als Träger der gesetzlichen Rentenversicherung aufgenommen. Anlässlich dieses Jubiläums lud das Regionalzentrum Villingen-Schwenningen am Samstag zum Tag der offenen Tür ein. Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg – ehemals LVA – hat 15 Außenstellen. Im Regionalzentrum im Kaiserring 3 in Villingen betreuen 90 Mitarbeiter unter der Leitung von Ludwig Lehmann 255 000 Versicherte in den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil, Schwarzwald-Baar und ­Konstanz.