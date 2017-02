Villingen-Schwenningen Behörde auf Patrouille gegen wilde Werbung

Auch im aktuellen Fall bedienten sich die Plakatsünder offenbar wieder dieser Masche. Laut Oxana Brunner, Pressesprecherin bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, sei für die Turning Days in Friedrichshafen die Erlaubnis "für 30 Plakate in den Stadtbezirken Villingen und Schwenningen" erteilt worden. Erkennbar sind die genehmigten Plakate an den kleinen Aufklebern in Neon-Orange – jedes einzelne erlaubte Poster trägt einen solchen Aufkleber. Doch immer wieder, bestätigt die Verwaltung, werden darüber hinaus auch weitere, ungenehmigte Plakate aufgehängt.

"Illegale" Plakate in Pfaffenweiler

Für die Turning Days am ­Bodensee hingen in Pfaffenweiler, aber auch in mehreren anderen Stadtbezirken Plakate sogar gleich eine ganze ­Menge Plakate ohne Marken, "diese sind illegal", sagt Brunner. Was nun passiert, ist mit viel Aufwand verbunden: Der Kommunale Ordnungsdienst wird ausrücken und die Plakate kurzerhand wieder abhängen – und dies passiere in diesen Fällen auch "sofort wenn festgestellt" – schließlich will man dem Plakatsünder keine Minute länger als notwendig die illegale Werbemöglichkeit bieten. Auch von den Plakaten für die Turning Days habe die Stadtverwaltung "bereits sehr viele" abgehängt.